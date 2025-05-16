«Сбер» заявил о риске сокращения базы инвесторов в шесть раз из-за повышения ценза

По словам Кубезовой, среди клиентов «Сберинвестиций» 60% квалифицированных инвесторов имеют активы в диапазоне от 6 до 12 млн руб. При повышении ценза до 12 млн руб. эта группа полностью потеряет возможность подтвердить квалификацию по имущественному признаку. Еще четверть инвесторов располагает активами в пределах от 12 млн до 24 млн руб. Таким образом, при увеличении порога до 24 млн руб., как планируется к 2026 г., база потенциальных квалифицированных инвесторов сократится в шесть раз за два года.