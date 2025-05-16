«Сбер» заявил о риске сокращения базы инвесторов в шесть раз из-за повышения ценза
В «Сбере» выразили обеспокоенность возможным сокращением базы квалифицированных инвесторов в шесть раз из-за повышения имущественного ценза. Об этом заявила руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова на конференции «Российский фондовый рынок 2025», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка.
По словам Кубезовой, среди клиентов «Сберинвестиций» 60% квалифицированных инвесторов имеют активы в диапазоне от 6 до 12 млн руб. При повышении ценза до 12 млн руб. эта группа полностью потеряет возможность подтвердить квалификацию по имущественному признаку. Еще четверть инвесторов располагает активами в пределах от 12 млн до 24 млн руб. Таким образом, при увеличении порога до 24 млн руб., как планируется к 2026 г., база потенциальных квалифицированных инвесторов сократится в шесть раз за два года.
«Мы предлагаем ограничиться повышением имущественного ценза до 12 млн и не повышать до 24 млн в 2026 г. или хотя бы отложить инициативу на некоторое время», – сказала Кубезова.
Кроме того, она подчеркнула, что квалифицированные инвесторы демонстрируют высокий уровень финансовой грамотности и компетентности на фондовом рынке. Статистика «Сберинвестиций» показывает, что такие клиенты более эффективно управляют своими средствами: они держат меньше свободных денег в портфеле и предпочитают консервативные стратегии, включая инструменты с купонами, частичной или полной защитой капитала.
Также квалифицированные инвесторы быстрее реагируют на изменения рыночной конъюнктуры. Например, они начали активнее перекладывать средства в облигации из фондов денежного рынка.
16 мая появились данные, что ЦБ снизил критерий дохода для квалифицированных инвесторов с 20 млн до 12 млн руб. Такая цифра указана в нормативном акте, который одобрил совет директоров для направления в Минюст.