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СД «Ламбумиз» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 3,5 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров производителя картонной упаковки для молочной продукции ПАО «Ламбумиз» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 3,5 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,1 руб. – на одну привилегированную. Об этом сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов планируется направить более 72 млн руб., что составляет 25,2% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г. Это будут первые дивиденды после проведения IPO в прошлом году.

Право на получение дивидендов будет предоставлено акционерам, включенным в реестр по состоянию на 7 июля 2025 г. Годовое собрание акционеров запланировано на 25 июня 2025 г.

По итогам 2024 г. чистая прибыль ПАО «Ламбумиз» по МСФО снизилась на 10,8% и составила 269 млн руб. При этом выручка компании увеличилась на 7,1%, достигнув 2,75 млрд руб.

Долг компании сократился до 108 млн руб., а чистый финансовый долг стал отрицательным (-495 млн руб.). Как пояснили в компании, средства, привлеченные в ходе первичного публичного размещения (IPO), были направлены на реализацию инвестиционной программы лишь частично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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