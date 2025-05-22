СД «Ламбумиз» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 3,5 рубля на акцию
Совет директоров производителя картонной упаковки для молочной продукции ПАО «Ламбумиз» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 3,5 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,1 руб. – на одну привилегированную. Об этом сообщила компания.
Всего на выплату дивидендов планируется направить более 72 млн руб., что составляет 25,2% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г. Это будут первые дивиденды после проведения IPO в прошлом году.
Право на получение дивидендов будет предоставлено акционерам, включенным в реестр по состоянию на 7 июля 2025 г. Годовое собрание акционеров запланировано на 25 июня 2025 г.
По итогам 2024 г. чистая прибыль ПАО «Ламбумиз» по МСФО снизилась на 10,8% и составила 269 млн руб. При этом выручка компании увеличилась на 7,1%, достигнув 2,75 млрд руб.
Долг компании сократился до 108 млн руб., а чистый финансовый долг стал отрицательным (-495 млн руб.). Как пояснили в компании, средства, привлеченные в ходе первичного публичного размещения (IPO), были направлены на реализацию инвестиционной программы лишь частично.