ОАК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО “ОАК” по итогам 2024 г. чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать», – говорится в сообщении.
ОАК в прошлом году получила чистый убыток в размере 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г. Выручка корпорации за прошлый год выросла на 13%, достигнув 539 млрд руб., валовая прибыль увеличилась до 77,9 млрд руб. против 40,3 млрд руб. в 2023 г.
Долгосрочные обязательства корпорации на 31 декабря 2024 г. составили 882 млрд руб.
«Ведомости» в конце 2024 г. писали, что в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОАК) находится более 20 региональных самолетов SJ-100 в разной степени готовности. Столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода.