ОАК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

ОАК в прошлом году получила чистый убыток в размере 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г. Выручка корпорации за прошлый год выросла на 13%, достигнув 539 млрд руб., валовая прибыль увеличилась до 77,9 млрд руб. против 40,3 млрд руб. в 2023 г.