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ОАК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Ведомости

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха» (ОАК) рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. Это следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации.

«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО “ОАК” по итогам 2024 г. чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать», – говорится в сообщении.

ОАК в прошлом году получила чистый убыток в размере 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г. Выручка корпорации за прошлый год выросла на 13%, достигнув 539 млрд руб., валовая прибыль увеличилась до 77,9 млрд руб. против 40,3 млрд руб. в 2023 г.

Долгосрочные обязательства корпорации на 31 декабря 2024 г. составили 882 млрд руб.

«Ведомости» в конце 2024 г. писали, что в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОАК) находится более 20 региональных самолетов SJ-100 в разной степени готовности. Столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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