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«Алроса» не будет выплачивать финальные дивиденды за 2024 год

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Акционеры компании «Алроса» утвердили решение об отказе от выплаты финальных дивидендов за 2024 г. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.

До этого «Алроса» уже выплатила дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 2,49 руб. на акцию, распределив 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Общая сумма выплат составила 18,339 млрд руб.

Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2025 г. снизилась на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,47 млрд руб. Выручка сократилась в 1,7 раза, достигнув 58,13 млрд руб. А прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения уменьшилась на 19,8%, составив 20,71 млрд руб.

Начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс капитала» Игорь Даниленко отмечал, что отказ компаний платить дивиденды отражает ухудшающуюся конъюнктуру и слабость рынка. Дело в том, что при ставках свыше 21% решение сохранить рабочий капитал более чем оправдано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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