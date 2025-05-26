«Алроса» не будет выплачивать финальные дивиденды за 2024 год

Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2025 г. снизилась на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,47 млрд руб. Выручка сократилась в 1,7 раза, достигнув 58,13 млрд руб. А прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения уменьшилась на 19,8%, составив 20,71 млрд руб.