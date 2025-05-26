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Индекс Мосбиржи упал до 2700 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) опускался до 2707,81 пункта по состоянию на 14:49 мск. Это следует из данных площадки.

По состоянию на 16:11 мск, среди лидеров снижения – En+ Group (-4,37%), «Газпром» (-4,18%), «Совкомфлот» (-3,66%), «Новатэк» (-3,62%), Совкомбанк (-3,58%). Лидерами роста стали МКБ (+3%), «Мосэнерго» (+0,71%) «Транснефть» (+0,63%).

В «Финаме» связывают резкое падение с геополитической напряженностью, которая возросла после слов президента США Дональда Трампа о том, что он еще рассматривает возможность ужесточения санкций против России.

Другими триггерами к падению называют «непростые времена» бизнеса на фоне публикации финансовых отчетов за I квартал 2025 г. и отказа от выплаты дивидендов. Помимо санкций на его деятельность влияет жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

9 апреля индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря 2024 г. опускался ниже 2600 пунктов. Тогда наибольшее падение в составе индекса показали бумаги En+ Group, «Новатэка», ПИК, АФК «Система» и Совкомбанка.

«Ведомости» в апреле писали, что индекс Мосбиржи снижается на фоне контактов РФ и США, решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, обращения генерального секретаря НАТО Марка Рютте по поставкам оружия Украине, новости об очередных европейских санкциях и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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