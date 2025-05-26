Индекс Мосбиржи упал до 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи (IMOEX) опускался до 2707,81 пункта по состоянию на 14:49 мск. Это следует из данных площадки.
По состоянию на 16:11 мск, среди лидеров снижения – En+ Group (-4,37%), «Газпром» (-4,18%), «Совкомфлот» (-3,66%), «Новатэк» (-3,62%), Совкомбанк (-3,58%). Лидерами роста стали МКБ (+3%), «Мосэнерго» (+0,71%) «Транснефть» (+0,63%).
В «Финаме» связывают резкое падение с геополитической напряженностью, которая возросла после слов президента США Дональда Трампа о том, что он еще рассматривает возможность ужесточения санкций против России.
Другими триггерами к падению называют «непростые времена» бизнеса на фоне публикации финансовых отчетов за I квартал 2025 г. и отказа от выплаты дивидендов. Помимо санкций на его деятельность влияет жесткая денежно-кредитная политика Банка России.
9 апреля индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря 2024 г. опускался ниже 2600 пунктов. Тогда наибольшее падение в составе индекса показали бумаги En+ Group, «Новатэка», ПИК, АФК «Система» и Совкомбанка.
«Ведомости» в апреле писали, что индекс Мосбиржи снижается на фоне контактов РФ и США, решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, обращения генерального секретаря НАТО Марка Рютте по поставкам оружия Украине, новости об очередных европейских санкциях и др.