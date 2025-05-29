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Из индекса Мосбиржи исключат акции «Селигдара» и обыкновенные бумаги «Мечела»

Ведомости

Московская биржа, следуя рекомендациям Индексного комитета, определила новые базы расчета для индексов акций, которые вступят в силу с 20 июня 2025 г. Об этом говорится в сообщении площадки.

В ходе обновления состава индекса Мосбиржи из него будут исключены акции полиметаллического холдинга «Селигдар» и обыкновенные бумаги металлургической компании «Мечел». В то же время в лист ожидания на включение в индекс попали такие компании, как SFI, ЦИАН, X5 и «Русагро». Наоборот, в лист ожидания на исключение вошли акции «Астры», «Русгидро» и «Россетей».

Индекс Мосбиржи представляет собой ключевой биржевой показатель, отражающий динамику стоимости основных участников российского фондового рынка. Его формирование базируется на акциях ведущих компаний, торгующихся на площадке.

9 апреля 2025 г. индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря 2024 г. опустился ниже отметки 2600 пунктов. Тогда наибольшее падение продемонстрировали бумаги En+ Group, «Новатэка», ПИК, АФК «Система» и Совкомбанка. По состоянию на вечер 29 мая индекс Мосбиржи находится на уровне 2813 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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