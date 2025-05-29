Из индекса Мосбиржи исключат акции «Селигдара» и обыкновенные бумаги «Мечела»

В ходе обновления состава индекса Мосбиржи из него будут исключены акции полиметаллического холдинга «Селигдар» и обыкновенные бумаги металлургической компании «Мечел». В то же время в лист ожидания на включение в индекс попали такие компании, как SFI, ЦИАН, X5 и «Русагро». Наоборот, в лист ожидания на исключение вошли акции «Астры», «Русгидро» и «Россетей».