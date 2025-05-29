Из индекса Мосбиржи исключат акции «Селигдара» и обыкновенные бумаги «Мечела»
Московская биржа, следуя рекомендациям Индексного комитета, определила новые базы расчета для индексов акций, которые вступят в силу с 20 июня 2025 г. Об этом говорится в сообщении площадки.
В ходе обновления состава индекса Мосбиржи из него будут исключены акции полиметаллического холдинга «Селигдар» и обыкновенные бумаги металлургической компании «Мечел». В то же время в лист ожидания на включение в индекс попали такие компании, как SFI, ЦИАН, X5 и «Русагро». Наоборот, в лист ожидания на исключение вошли акции «Астры», «Русгидро» и «Россетей».
Индекс Мосбиржи представляет собой ключевой биржевой показатель, отражающий динамику стоимости основных участников российского фондового рынка. Его формирование базируется на акциях ведущих компаний, торгующихся на площадке.
9 апреля 2025 г. индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря 2024 г. опустился ниже отметки 2600 пунктов. Тогда наибольшее падение продемонстрировали бумаги En+ Group, «Новатэка», ПИК, АФК «Система» и Совкомбанка. По состоянию на вечер 29 мая индекс Мосбиржи находится на уровне 2813 пунктов.