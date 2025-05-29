Bloomberg: акции Microsoft возвращаются в лидеры после нескольких месяцев застоя

В отличие от 2024 г., когда компания показывала худшие результаты среди «Великолепной семерки» техногигантов, в 2025 г. Microsoft опередила почти всех своих конкурентов, уступив лишь Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Помимо сильной отчетности, на динамику акций положительно повлиял и умеренный эффект от торговой политики США.