Bloomberg: акции Microsoft возвращаются в лидеры после нескольких месяцев застоя
Инвесторы позитивно отреагировали на квартальную отчетность, в которой направление облачных вычислений Azure продемонстрировало восстановление. Выручка подразделения увеличилась на 33%, превысив ожидания аналитиков.
Участники рынка связывают укрепление позиций Microsoft с растущим влиянием искусственного интеллекта на облачный бизнес. «ИИ становится все более значимым компонентом этих доходов», – отметила глава Laffer Tengler Investments Нэнси Тенглер.
В отличие от 2024 г., когда компания показывала худшие результаты среди «Великолепной семерки» техногигантов, в 2025 г. Microsoft опередила почти всех своих конкурентов, уступив лишь Meta
Финансовый директор компании Эми Худ уточнила, что в дополнение к ИИ-сервисам рост Azure обеспечили традиционные продукты – базы данных, хранилища и сервисы по запросу, превзойдя ожидания аналитиков.
В марте федеральная торговая комиссия США (FTC) продвинулась в масштабном антимонопольном расследовании в отношении корпорации Microsoft, начатом в последние недели администрации экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.