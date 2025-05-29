Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Bloomberg: акции Microsoft возвращаются в лидеры после нескольких месяцев застоя

Ведомости

Котировки Microsoft вновь приблизились к историческому максимуму, преодолев период спада, пишет Bloomberg. Бумаги технологического гиганта отстают всего на 1,5% от рекорда июля прошлого года, а рост на 16% в мае может стать лучшим месячным результатом за последние три года.

Инвесторы позитивно отреагировали на квартальную отчетность, в которой направление облачных вычислений Azure продемонстрировало восстановление. Выручка подразделения увеличилась на 33%, превысив ожидания аналитиков.

Участники рынка связывают укрепление позиций Microsoft с растущим влиянием искусственного интеллекта на облачный бизнес. «ИИ становится все более значимым компонентом этих доходов», – отметила глава Laffer Tengler Investments Нэнси Тенглер.

В отличие от 2024 г., когда компания показывала худшие результаты среди «Великолепной семерки» техногигантов, в 2025 г. Microsoft опередила почти всех своих конкурентов, уступив лишь Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Помимо сильной отчетности, на динамику акций положительно повлиял и умеренный эффект от торговой политики США.

Финансовый директор компании Эми Худ уточнила, что в дополнение к ИИ-сервисам рост Azure обеспечили традиционные продукты – базы данных, хранилища и сервисы по запросу, превзойдя ожидания аналитиков.

В марте федеральная торговая комиссия США (FTC) продвинулась в масштабном антимонопольном расследовании в отношении корпорации Microsoft, начатом в последние недели администрации экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных