Объем торгов на рынках Мосбиржи в мае составил 115,1 трлн рублей

Так, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае достиг 2,4 трлн руб. Среднедневной показатель составил 90,2 млрд руб. На торгах выходного дня было совершено операций на сумму 110,5 млрд руб., что эквивалентно 4,5% от общего объема за месяц.