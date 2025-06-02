Объем торгов на рынках Мосбиржи в мае составил 115,1 трлн рублей
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2025 г. составил 115,1 трлн руб. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.
Так, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае достиг 2,4 трлн руб. Среднедневной показатель составил 90,2 млрд руб. На торгах выходного дня было совершено операций на сумму 110,5 млрд руб., что эквивалентно 4,5% от общего объема за месяц.
Объем торгов облигациями (без учета однодневных выпусков) достиг 1,9 трлн руб., при этом среднедневной показатель составил 92,0 млрд руб. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций превысил 1,3 трлн руб. Из них 308,1 млрд руб. пришлось на однодневные облигации.
По данным Мосбиржи, объем торгов на срочном рынке составил 8,7 трлн руб., а среднедневной объем достиг 414,0 млрд руб. А объем торгов на денежном рынке достиг 92,2 трлн руб. При этом среднедневной показатель составил 4,4 трлн руб.
Мосбиржа запустит торги фьючерсом на криптовалюту с 4 июня. Новый инструмент будет доступен исключительно для квалифицированных инвесторов. Фьючерсный контракт будет основан на акциях инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.