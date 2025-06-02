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Объем торгов на рынках Мосбиржи в мае составил 115,1 трлн рублей

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2025 г. составил 115,1 трлн руб. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.

Так, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае достиг 2,4 трлн руб. Среднедневной показатель составил 90,2 млрд руб. На торгах выходного дня было совершено операций на сумму 110,5 млрд руб., что эквивалентно 4,5% от общего объема за месяц.

Объем торгов облигациями (без учета однодневных выпусков) достиг 1,9 трлн руб., при этом среднедневной показатель составил 92,0 млрд руб. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций превысил 1,3 трлн руб. Из них 308,1 млрд руб. пришлось на однодневные облигации.

По данным Мосбиржи, объем торгов на срочном рынке составил 8,7 трлн руб., а среднедневной объем достиг 414,0 млрд руб. А объем торгов на денежном рынке достиг 92,2 трлн руб. При этом среднедневной показатель составил 4,4 трлн руб.

Мосбиржа запустит торги фьючерсом на криптовалюту с 4 июня. Новый инструмент будет доступен исключительно для квалифицированных инвесторов. Фьючерсный контракт будет основан на акциях инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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