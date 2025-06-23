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СД «Ростелекома» рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию

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Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,25 руб. на одну привилегированную. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

Общее собрание акционеров запланировано на 24 июля. А последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 12 августа.

26 февраля компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 г. Выручка «Ростелекома» достигла 779 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 24,1 млрд руб. против 42,3 млрд руб. в 2023 г. Показатель OIBDA вырос на 7%, достигнув 302,5 млрд руб., при этом рентабельность снизилась до 38,8% с 40,0% годом ранее. Капитальные вложения увеличились на 21%, составив 178,8 млрд руб. (22,9% от выручки). Операционная прибыль компании составила 124,3 млрд руб. против 119,3 млрд руб. в 2023 г.

5 июня стало известно, что «Ростелеком» разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) на сумму 3 млрд руб. под 21,4% годовых. Выпуск представляет собой денежное требование к эмитенту с указанной ставкой. Погашение запланировано на 4 июля, стоимость одного ЦФА составила 1000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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