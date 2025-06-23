СД «Ростелекома» рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию

26 февраля компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 г. Выручка «Ростелекома» достигла 779 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 24,1 млрд руб. против 42,3 млрд руб. в 2023 г. Показатель OIBDA вырос на 7%, достигнув 302,5 млрд руб., при этом рентабельность снизилась до 38,8% с 40,0% годом ранее. Капитальные вложения увеличились на 21%, составив 178,8 млрд руб. (22,9% от выручки). Операционная прибыль компании составила 124,3 млрд руб. против 119,3 млрд руб. в 2023 г.