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На Мосбирже прошли первые сделки репо в тенге и белорусских рублях

Ведомости

На денежном рынке Московской биржи впервые заключены сделки репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях. Об этом говорится в сообщении компании.

В первый день активность проявили несколько участников рынка, в том числе «Алор брокер», «Цифра брокер» и банк «Держава».

Теперь на Мосбирже доступны сделки репо с расчетами в четырех валютах – российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях. Операции возможны как в адресном, так и в безадресном режимах. В частности, в тенге и белорусских рублях участники могут совершать репо с центральным контрагентом, с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), а также междилерское репо. Кроме того, в безадресном режиме доступны сделки репо с КСУ на один день.

Сделки репо представляют собой краткосрочные заимствования под залог ценных бумаг – от одного дня до года. За январь – май 2025 г. объем таких операций на денежном рынке биржи превысил 505 трлн руб., что на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

24 июня сообщалось, что годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума. Собрание должно было пройти в очном формате с возможностью заочного голосования. В повестке, в частности, значились вопросы о распределении прибыли по итогам 2024 г., включая выплату дивидендов, а также избрание нового состава наблюдательного совета Мосбиржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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