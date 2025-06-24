На Мосбирже прошли первые сделки репо в тенге и белорусских рублях
На денежном рынке Московской биржи впервые заключены сделки репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях. Об этом говорится в сообщении компании.
В первый день активность проявили несколько участников рынка, в том числе «Алор брокер», «Цифра брокер» и банк «Держава».
Теперь на Мосбирже доступны сделки репо с расчетами в четырех валютах – российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях. Операции возможны как в адресном, так и в безадресном режимах. В частности, в тенге и белорусских рублях участники могут совершать репо с центральным контрагентом, с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), а также междилерское репо. Кроме того, в безадресном режиме доступны сделки репо с КСУ на один день.
Сделки репо представляют собой краткосрочные заимствования под залог ценных бумаг – от одного дня до года. За январь – май 2025 г. объем таких операций на денежном рынке биржи превысил 505 трлн руб., что на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
24 июня сообщалось, что годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума. Собрание должно было пройти в очном формате с возможностью заочного голосования. В повестке, в частности, значились вопросы о распределении прибыли по итогам 2024 г., включая выплату дивидендов, а также избрание нового состава наблюдательного совета Мосбиржи.