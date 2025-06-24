На Мосбирже прошли первые сделки репо в тенге и белорусских рублях

Теперь на Мосбирже доступны сделки репо с расчетами в четырех валютах – российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях. Операции возможны как в адресном, так и в безадресном режимах. В частности, в тенге и белорусских рублях участники могут совершать репо с центральным контрагентом, с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), а также междилерское репо. Кроме того, в безадресном режиме доступны сделки репо с КСУ на один день.