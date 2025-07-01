На «Госуслугах» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов

Для социального счета нет ограничений по сумме. Его можно будет пополнить в любое время на любую сумму. Срок открытия счета определен в один год с возможностью продления условий. Процентная ставка определяется договором. На сумму меньше 50 000 руб. проценты будут начисляться по ставке не ниже половины ключевой ставки, установленной Банком России. Снимать деньги со счета можно будет в любое время без ограничений. Перевод третьим лицам – до 20 000 руб. в месяц без комиссии. Проценты будут начисляться на ежедневный остаток и выплачиваться ежемесячно.