На «Госуслугах» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов
На портале «Госуслуги» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов. Им могут воспользоваться льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков – участников программы. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.
В сообщении уточняется, что оформить социальный вклад или счет в рамках сервиса могут граждане РФ старше 18 лет, которые получают выплаты по единому пособию на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.
Вклад можно открыть на один год с возможностью продления на сумму до 50 000 руб. Его можно пополнять в любое время, но в пределах лимита. Процентная ставка на вклад – максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от одного месяца до одного года. Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.
Для социального счета нет ограничений по сумме. Его можно будет пополнить в любое время на любую сумму. Срок открытия счета определен в один год с возможностью продления условий. Процентная ставка определяется договором. На сумму меньше 50 000 руб. проценты будут начисляться по ставке не ниже половины ключевой ставки, установленной Банком России. Снимать деньги со счета можно будет в любое время без ограничений. Перевод третьим лицам – до 20 000 руб. в месяц без комиссии. Проценты будут начисляться на ежедневный остаток и выплачиваться ежемесячно.
В ведомстве подчеркнули, что заключить договор можно только самостоятельно через «Госуслуги». Если кто‐то звонит с предложением открыть для вклад или счет – это мошенники.
1 июля «Финуслуги» отметили падение средней ставки по полугодовому вкладу в крупнейших банках ниже 18%. К началу июля средний уровень ставки отмечен в 17,96% годовых – минимум с сентября 2024 г. При этом средняя ставка по депозиту со сроком на три месяца составляет в топ-20 банков 18,66%, по годовому вкладу – 17,07%. За июнь 2025 г. доходность депозитов снизилась во всех банках из топ-20. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 упала на 1,01 п. п., по полугодовому – на 1,36 п. п., по годовому – на 1,51 п. п.