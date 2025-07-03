В «Сберинвестициях» предложили конвертировать брокерские счета в ИИС

30 мая Сбербанк выпустил структурные облигации, доходность которых привязана к динамике стоимости биткойна. Ценные бумаги предоставляют инвесторам двойную экспозицию – доход можно получить как от динамики стоимости криптовалюты в долларах США, так и от возможного укрепления курса американской валюты к рублю. Сделки с инструментом осуществляются в рублях по российскому праву и в локальной инфраструктуре.