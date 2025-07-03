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В «Сберинвестициях» предложили конвертировать брокерские счета в ИИС

Ведомости

Мотивировать инвесторов открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) могло бы появление возможности конвертировать в них брокерские счета. Такое мнение выразила руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова в рамках Финансового конгресса Банка России.

По ее словам, сейчас у частных инвесторов сосредоточены 10,6 трлн руб. При этом на ИИС находятся всего 6% средств. 

Кубезова отметила, что существует категория клиентов, заинтересованных в размещении бумаг на ИИС, но в настоящее время это невозможно. Она добавила, что, если хотя бы 10% инвесторов воспользуются данной возможностью, срок инвестирования значительно увеличится.

Кроме того, для повышения привлекательности ИИС в «Сберинвестициях» предлагается не облагать дивиденды налогом, аналогично купонам. Упрощение процедуры подачи информации о трансформации в Федеральную налоговую службу и восстановление льготы на долгосрочное владение бумагами, приобретенными ранее на ИИС, также могут способствовать росту популярности данного инструмента.

На сегодняшний день в «Сберинвестициях» открыто более 400 000 ИИС-3, при этом объем активов на этих счетах превысил 70 млрд руб. Общий объем активов на ИИС в «Сбере» – 289 млрд руб., что составляет более 45% от общего объема активов на рынке ИИС.

30 мая Сбербанк выпустил структурные облигации, доходность которых привязана к динамике стоимости биткойна. Ценные бумаги предоставляют инвесторам двойную экспозицию – доход можно получить как от динамики стоимости криптовалюты в долларах США, так и от возможного укрепления курса американской валюты к рублю. Сделки с инструментом осуществляются в рублях по российскому праву и в локальной инфраструктуре.

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