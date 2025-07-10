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Нацбанк Казахстана приостановил процесс объединения бирж KASE и AIX

Ведомости

Объединение Казахстанской фондовой биржи (KASE) и биржи международного финансового центра «Астана» (AIX) приостановлено по решению Национального банка страны, сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на данные регулятора. Работа торговых площадок продолжится в прежнем режиме.

«Таким образом, структура и распределение функций между фондовыми биржами Казахстана сохраняются без изменений», – говорится в сообщении банка. Регулятор не пояснил причину, по которой процесс объединения был поставлен на паузу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил объединить потенциалы KASE и AIX во время послания к народу 1 сентября 2023 г. Ориентировочным временем завершения процесса тогда называли весну 2024 г. Глава государства говорил, что объединение необходимо для повышения привлекательности и развития казахстанского фондового рынка. Он также отметил, что две биржи избыточны для финансовой системы республики.

В июле 2024 г. объединение уже было приостановлено из-за того, что Мосбиржа, являясь акционером в капитале KASE, оказалась под санкциями США. Глава нацбанка Казахстана Тимур Сулейманов заявлял, что из-за рестрикций планы по созданию биржевого холдинга стали «практически нереализуемыми». Позже российская торговая площадка вышла из состава акционеров казахстанской биржи.

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