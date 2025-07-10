Нацбанк Казахстана приостановил процесс объединения бирж KASE и AIX

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил объединить потенциалы KASE и AIX во время послания к народу 1 сентября 2023 г. Ориентировочным временем завершения процесса тогда называли весну 2024 г. Глава государства говорил, что объединение необходимо для повышения привлекательности и развития казахстанского фондового рынка. Он также отметил, что две биржи избыточны для финансовой системы республики.