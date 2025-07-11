Курс биткойна вновь обновил исторический максимум и достиг $118 000
Курс биткойна вновь обновил исторический максимум, достигнув $118 000. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
Цена криптовалюты достигла отметки в $118 000 (+6,13%) в 8:40 мск. По состоянию на 9:45 мск она оставалась на том же уровне.
10 июля курс биткойна обновил исторический максимум, впервые превысив $112 000. Пика стоимости криптовалюта достигла в 22:50 мск. Уже к 23:05 мск биткойн торговался по $111 800. По данным Binance, за последние сутки цена токена выросла на 2,79%.
В ночь на 11 июля курс превышал $116 000. Рост стоимости BTC по итогам последних дней является следствием нескольких фундаментальных факторов. Среди них аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков выделяет устойчивые притоки ликвидности на рынок через крипто-ETF (фонды помогают инвестировать в активы на крипторынке, которые могут быть слишком дороги для покупки напрямую), ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, а также значительный спрос на биткойн в рамках OTC-площадок (внебиржевые торги) и со стороны крупных институциональных игроков. Также заметный фактор с начала года – рост объемов покупок биткойна в резервы со стороны публичных компаний ведущих экономик мира, что говорит об устойчивом спросе на криптоактивы, добавляет он.