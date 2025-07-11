Мосбиржа добавит 100 корпоративных облигаций на вечернюю сессию с 15 июля
Мосбиржа с 15 июля пополнит список инструментов вечерней торговой сессии фондового рынка 100 корпоративными облигациями. Об этом говорится в сообщении площадки.
Теперь общее количество облигаций, доступных для инвестирования в вечернее время, вырастет до 337 наименований. Сейчас участникам торгов и их клиентам доступны 237 облигаций от 51 эмитента.
Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи начинается с аукциона открытия, который проходит с 19:00 до 19:05 мск, а сами торги проводятся с 19:05 до 23:50. Вечерние торги на рынке облигаций были запущены в сентябре 2021 г. Более 80% общего объема операций на вечерней торговой сессии приходится на физических лиц, говорится в сообщении.
В июне 2025 г. на Московской бирже было размещено почти 100 новых выпусков облигаций. Совокупный объем операций с облигациями на Мосбирже в июне достиг 3,1 трлн руб. без учета однодневных бондов (для сравнения, в июне 2024 г. этот показатель составлял 1,6 трлн руб). Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на первичном рынке за месяц составил 1,8 трлн руб., включая размещение однодневных бондов на сумму 340,4 млрд руб.
За отчетный период 55 эмитентов разместили 94 новых выпуска корпоративных долговых бумаг на общую сумму 781,4 млрд руб. Совокупный объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций достиг 932,5 млрд руб., что значительно превышает показатель июня 2024 г. – 591,9 млрд руб. Объем вторичных торгов долговыми бумагами на Мосбирже вырос до 1,6 трлн руб. по сравнению с 860,5 млрд руб. в том же месяце в 2024 г. Частные инвесторы провели операции на рынке облигаций на сумму 472,9 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов бондами в режиме Т+ составила 28,1%.