Мосбиржа добавит 100 корпоративных облигаций на вечернюю сессию с 15 июля

За отчетный период 55 эмитентов разместили 94 новых выпуска корпоративных долговых бумаг на общую сумму 781,4 млрд руб. Совокупный объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций достиг 932,5 млрд руб., что значительно превышает показатель июня 2024 г. – 591,9 млрд руб. Объем вторичных торгов долговыми бумагами на Мосбирже вырос до 1,6 трлн руб. по сравнению с 860,5 млрд руб. в том же месяце в 2024 г. Частные инвесторы провели операции на рынке облигаций на сумму 472,9 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов бондами в режиме Т+ составила 28,1%.