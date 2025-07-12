«Группа Астра» не планирует увеличение free float
«Группа Астра» не планирует увеличение free float (доля акций, находящихся в свободном обращении). Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами, IR-директор компании Владислав Аншаков на форуме ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».
«Пока доля free float органически увеличивается за счет казначейского пакета, и тот объем ликвидности, который есть на рынке, говорит о том, что free float достаточно», – пояснил Аншаков.
1 июля акционеры «Группы Астра» одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 г. На выплату будет направлено 661 млн руб., или 3,15 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных 555 млн руб. за первые девять месяцев 2024 г. общая сумма дивидендов за прошлый год составила 1,2 млрд руб., что эквивалентно 5,79 руб. на акцию.
В июне компания сообщила о росте выручки в I квартале 2025 г. Показатель превысил 3 млрд руб., увеличившись на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Рост был обеспечен за счет признания доходов от ранее выполненных отгрузок и увеличения выручки от сопровождения продуктов.