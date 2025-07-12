«Группа Астра» не планирует увеличение free float

1 июля акционеры «Группы Астра» одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 г. На выплату будет направлено 661 млн руб., или 3,15 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных 555 млн руб. за первые девять месяцев 2024 г. общая сумма дивидендов за прошлый год составила 1,2 млрд руб., что эквивалентно 5,79 руб. на акцию.