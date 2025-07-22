Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов

Российский фондовый индекс 14 июля показывал положительную динамику после заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных пошлин на российский импорт, если в ближайшие 50 дней не будет сдвигов в украинском конфликте. К закрытию торгов индекс Мосбиржи прибавил 2,4%, достигнув 2705,38 пункта. К 18:29 мск индекс достиг максимального роста (+3,04%, 2722,53 пункта), однако к закрытию основной сессии прирост сократился до 2,7% (2713,96 пункта). Аналитики связывали такую динамику с опасениями инвесторов относительно более жестких ограничительных мер.