ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран

ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных странДля этого иностранцам необходимо открыть счет «Ин»
Банк России разрешил инвесторам из стран, внесенных в перечень недружественных, покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Это следует из сообщения регулятора.
Для того чтобы инвестировать в российские кредитные организации и совершать торги ценными бумагами в РФ, необходимо открыть счет «Ин». Правило действует для иностранных инвесторов по указу президента РФ.
ЦБ определил правила для таких счетов и условия их открытия, а также разрешил инвестиции со стороны инвесторов из недружественных стран. «Брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты – обмениваться информацией при совершении операций по счетам “Ин”», – говорится в сообщении.
Иностранцы со счетам «С» могут инвестировать с помощью счетов «Ин», используя новые деньги. При этом для активов, учитываемых на счетах «С», сохранится ограниченный режим и их нельзя будет использовать для инвестиций, подчеркнул регулятор.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» 1 июля. Согласно правилу, вводятся спецсчета «Ин» для граждан иностранных государств и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.