ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран

ЦБ определил правила для таких счетов и условия их открытия, а также разрешил инвестиции со стороны инвесторов из недружественных стран. «Брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты – обмениваться информацией при совершении операций по счетам “Ин”», – говорится в сообщении.