АКРА понизило кредитный рейтинг ЮГК
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) до АA-(RU) со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.
Снижение обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки компании из-за роста общего долга в 2025 г. Кроме того, учитывается предоставление ПАО «ЮГК» поручительства по обязательствам материнской компании на сумму 60 млрд руб.
В прогнозном периоде АКРА ожидает поступательного снижения объема общего долга у ЮГК, что на фоне роста средств от операционной деятельности до чистых процентных платежей может привести к улучшению оценки за долговую нагрузку.
Снятие статуса «под наблюдением» связано с тем, что судебные претензии к компании исчерпали себя. Также завершилась сделка по смене собственника.
17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149,8 млрд голосующих акций ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,25% уставного капитала общества. Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб.