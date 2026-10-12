Правительство решило выделить «Почте России» 7 млрд рублей из резервного фонда
Правительство РФ в этом году направит из резервного фонда еще 7 млрд руб. на выравнивание финансовой ситуации в «Почте России», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике.
Он рассказал, что такие капиталовложения планируются и дальше для стабилизации ситуации в компании. Отдельно на модернизацию почтовых отделений связи в отдаленной сельской местности стандартно выделят 5 млрд руб.
«Поэтому на «Почте» ситуация выравнивается. С точки зрения доходов мы с оптимизмом смотрим на 2027 г.», – добавил Шадаев (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что значимое софинансирование на развитие «Почты России» выделяют регионы. Отдельно глава Минцифры поблагодарил Татарстан, выделивший 500 млн руб. дополнительно за счет регионального бюджета.
Кроме того, по словам Шадаева, комиссия «Почты России» за доставку пенсий вырастет с 1,17 до 1,5% в 2027 г., что предусмотрено проектом бюджета Социального фонда РФ.
8 июля депутаты Госдумы приняли закон, который подразумевает проведение модернизации «Почты России». В частности, планируется создание электронной почтовой системы, отмена банковской комиссии за прием коммунальных платежей и другие изменения. Электронная почтовая система, согласно тексту закона, будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений.