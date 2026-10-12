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Мосбиржа 13 октября исключит акции «Лензолота» из списка допущенных к торгам

Наталья Захарова

Московская биржа с 13 октября исключит ценные бумаги ПАО «Лензолото» из списка допущенных к торгам, сообщила сама торговая площадка.

Речь идет о привилегированных и обыкновенных акциях. Решение было принято из-за прекращения деятельности организации в результате ее ликвидации, указала Мосбиржа.

В августе 2025 г. акционеры «Лензолота» утвердили ликвидацию компании. За нее проголосовали 99,86% участников внеочередного голосования. В течение 18 месяцев с момента принятия решения комиссия выполнит необходимые действия, связанные с ликвидацией.

Последний день торгов в режиме Т+1 должен был пройти 17 февраля 2026 г. 16 февраля Мосбиржа отложила делистинг акций до 26 марта (в режиме торгов Т+1) из-за переноса сроков ликвидации.

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