Мосбиржа 13 октября исключит акции «Лензолота» из списка допущенных к торгам

В августе 2025 г. акционеры «Лензолота» утвердили ликвидацию компании. За нее проголосовали 99,86% участников внеочередного голосования. В течение 18 месяцев с момента принятия решения комиссия выполнит необходимые действия, связанные с ликвидацией.