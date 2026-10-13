Акции АФК «Система» выросли на 5% на фоне сообщений о продаже части «Медси»

Ранее «Ведомостям» рассказали в кредитной организации, что Альфа-банк приобрел у «Системы» Владимира Евтушенкова 4,85% акций «Медси». Сумму сделки стороны не раскрывают. «Система» сохраняет контроль над «Медси» с долей 90,64%. У кого еще 4,5%, представитель «Системы» не раскрыл.