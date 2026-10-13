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Главная / Инвестиции /

Акции АФК «Система» выросли на 5% на фоне сообщений о продаже части «Медси»

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

АФК «Система» укрепила позицию на рынке. После сообщений, что компания продала 4,85% группы компаний «Медси» Альфа-банку, ее акции выросли более чем на 5%.

По состоянию на 11:30 мск ценные бумаги «Системы» торгуются по 7,76 руб., что на 5,38% больше значения закрытия предыдущего дня. Объем торгов составил 1,17 млрд руб. На максимуме акции подорожали до 7,79 руб.

Ранее «Ведомостям» рассказали в кредитной организации, что Альфа-банк приобрел у «Системы» Владимира Евтушенкова 4,85% акций «Медси». Сумму сделки стороны не раскрывают. «Система» сохраняет контроль над «Медси» с долей 90,64%. У кого еще 4,5%, представитель «Системы» не раскрыл.

«Медси» – одна из крупнейших частных сетей многопрофильных клиник в России. Компания оказывает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, развивает диагностические центры, стоматологию, телемедицину и другие медицинские сервисы. По итогам первого полугодия 2026 г. сеть насчитывала 143 клиники.

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