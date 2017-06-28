Майкл Бонд продолжал работать до самой смерти Sang Tan / AP

Известный британский писатель, автор сказок о медвежонке Паддингтоне умер в возрасте 91 года дома. Майкл Бонд скончался после непродолжительной болезни, передает ВВС со ссылкой на заявление издателя Харпера Коллинза. «С большой печалью мы сообщаем, что Майкл Бонд, создатель одного из самых любимых детьми Великобритании медвежонка Паддингтона, умер вчера дома в возрасте 91 года после непродолжительной болезни», - говорится в заявлении издателя.

Как отмечает агентство, первая книга о любимом детском персонаже «Медвежонок по имени Паддингтон» была выпущена в 1958 г. Его последняя история про медвежонка «Самый последний час Паддингтона» вышла в апреле этого года.

Писатель продолжал работать над новым произведением почти до самой смерти, пишет The Guardian. Его дочь Карен Джанкел сказала, что «миру повезло, что у нее был такой отец», чье наследие будет «жить вечно». «Для нас всех это шок. Для меня он был самым замечательным отцом, которого вы можете себе представить, это личная потеря», - сказала она.

«Для него работа была его жизнью. Было замечательно, что он мог продолжать писать до конца», - добавила она. «Я никогда не сталкивалась с теми, кто не любил моего отца», - заключила Джанкел.

Часть книг о медвежонке была экранизирована. В 2014 г. вышел фильм «Приключения Паддингтона». Семейную комедию снял британский режиссер Пол Кинг. Он же снял продолжение картины. В конце мая 2017 г. вышел трейлер «Приключения Паддингтона - 2». Персонаж сказок - медвежонок из Перу, который приехал в Лондон.

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона» 1/4 Кадр из фильма «Приключения Паддингтона» 2/4 Кадр из фильма «Приключения Паддингтона» 3/4 Кадр из фильма «Приключения Паддингтона» 4/4

Помимо Паддингтона Бонд также написал серию рассказов о морской свинке по имени Ольга да Польга (Olga da Polga), которая любит рассказывать про себя невероятные истории в духе барона Мюнхгаузена. ВВС сняла по рассказам мультсериал The Herbs («Травы»). Его перу принадлежит серия детективных рассказов про французского сыщика месье Памплемуса.

Майкл Бонд родился в Ньюбери в 1926 г. Во время Второй мировой войны служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. Бонд начал писать в 1945 г. и продал свой первый рассказ журналу «Мнение Лондона» (London Opinion). К 1958 г. он написал большое количество пьес и рассказов, работая телеоператором на ВВС. В этот же год был опубликован его первый рассказ о медвежонке. К 1965 г. вышла серия рассказов о неугомонном медвежонке, тогда он решил оставить работу на телеканале и стать профессиональным писателем. Бонд проживал в Лондоне, недалеко от станции Паддингтон.

В 1997 г. его наградили орденом Британской империи за вклад в детскую литературу. На данный момент более 35 млн книг с рассказами о медвежонке Паддингтоне проданы по всему миру.