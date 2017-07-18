На «Войне планеты обезьян» зритель чувствует себя предателем

Герои Энди Серкиса (справа) и Вуди Харрельсона лицом к лицу Twentieth Century Fox Film Corporation

Стыдно быть человеком. После новой «Планеты обезьян» даже в зеркало неловко смотреть. Где прекрасная густая шерсть, под которой бугрятся могучие мышцы? Где мощные надбровные дуги? А главное – взгляд не тот. Ни мудрости в нем нет, ни сострадания. А в глазах шимпанзе Цезаря – есть. И мудрость, и сила, и скорбь всего обезьяньего народа. И человечность, какая людям не снилась. Во всяком случае, тем, что действуют в «Войне планеты обезьян». Они потеряли человеческий облик, превратились в жестоких убийц и моральных уродов. Не вызывают ни капли сочувствия. Все зрительские симпатии – на стороне разумных приматов.

Несмотря на эпический хронометраж (2 часа 20 минут), сценаристы и режиссер Мэтт Ривз не утомляют публику подробностями предыдущих серий перезапущенной в 2011 г. истории по мотивам классического романа Пьера Буля. Лишь иногда побежденный обезьяний тиран Коба является главному герою в кошмарах. И в ключевом разговоре упоминается вирус, от которого обезьяны поумнели, многие люди умерли, а некоторые деградировали до животного состояния. Но даже если не знать ничего, вопрос возникает только один. Почему несколько обезьян умеют говорить, а большинство общается на языке жестов. Потом отпадает и он. Какая, в конце концов, разница, если все друг друга прекрасно понимают. К тому же иные люди тоже молчат, и они – лучшие. Точнее, она. Девочка, которую находят на заброшенной ферме герои-обезьяны и берут с собой в опасное путешествие, потому что оставить не с кем.

Между «Восстанием» и «Революцией» «Война планеты обезьян» принесла в Северной Америке $56,5 млн за первый уикенд и заняла первую строчку прокатной таблицы. Стартовый результат оказался чуть выше студийных ожиданий и показателей первого фильма перезапущенной франшизы – в 2011 г. «Восстание планеты обезьян» заработало $54,8 млн за первый уикенд. Второй фильм трилогии – «Планета обезьян: революция» – стартовал в 2014 г. с $72,6 млн, но он и стоил на $20 млн дороже «Войны». В международном прокате «Война планеты обезьян» собрала $46 млн с 61 территории. В лидерах – Великобритания ($9,5 млн), Россия ($5 млн) и Испания ($3,4 млн).

Дорога, а не война – сюжет первой половины фильма, в начале которого отряд безумного Полковника (Вуди Харрельсон) вероломно нападает ночью на лагерь обезьян. Полковник лично убивает жену и старшего сына Цезаря, и обезьяний царь с несколькими верными товарищами отправляется в погоню. Он должен отомстить.

Это вестерн. По темпу, ритму, даже закадровой музыке. Обезьяны скачут на лошадях по заснеженным пейзажам, где следы человеческой деятельности редки и печальны: заброшенная ферма, ржавый грузовик. Встречают немую девочку и комическую обезьяну из зоопарка, которая одевается как человек. Скачут дальше. К другому большому жанру, другому знакомому сюжету. Родившемуся, кажется, из непереводимой игры слов – Ape-pocalypse.

В слоеном пироге цитат и оммажей самый жирный, эмблематичный, узнаваемый всеми кусок – из «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Герой Вуди Харрельсона укрупняется сходством с героем Марлона Брандо, таким же безумным мятежным полковником. За вертолетным гулом следует напалмовый ад.

Временами кажется, что «Война планеты обезьян» не выдержит груза режиссерских амбиций. Все слишком всерьез, как в большой человеческой драме про Вторую мировую или Вьетнам, только вместо людей обезьяны. Это должно выглядеть нелепо, но нет, ничего подобного. Чем больше мы вглядываемся в эти умные, смешные или трагические лица с тончайшими переходами эмоций, тем меньше вспоминаем о том, что они сделаны с помощью технологии «захвата движения». Актер Энди Серкис, большой мастер наделять сложным характером нарисованных на компьютере персонажей (Кинг-Конг, Голлум из «Властелина колец»), делает Цезаря величественным героем, достойным большой исторической сцены. С которой человечеству уже второй раз в этом киносезоне (вспомним космический хоррор «Живое») предлагается сойти.