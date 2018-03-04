Победителем «Оскара» стала «Форма воды»

Фильм Гильермо дель Торо получил в этом году четыре «Оскара» Lucas Jackson / Reuters

В Лос-Анджелесе в киноцентре Dolby Theatre завершилась 90-я юбилейная церемония вручения «Оскара».

Лучшим фильмом года стала «Форма воды». Вот тут «Ведомости» ошиблись, предсказав «Оскар» «Трем билбордам». Но фильм Гильермо дель Торо получил призы гильдии режиссеров и гильдии продюсеров, а это практически всегда верное попадание в главного «Оскара». Увы, высшую награду киноакадемии получила одна из самых слабых картин мексиканского визионера Гильермо дель Торо. Всего «Форма воды» завоевала четыре награды: фильм года, режиссерская работа, музыка и дизайн. Остальные награды распределились следующим образом.

Лучшая актриса в главной роли

Фрэнсис Макдорманд из «Трех билбордов», как и предсказывали «Ведомости». Номинанты: Мерил Стрип («Секретное досье»), Сирша Ронан («Леди Бёрд), Марго Робби («Тоня против всех»), Салли Хокинс («Форма воды»).

Лучший актер в главной роли

Прогноз «Ведомостей» опять оправдался – Гэри Олдмен – Черчилль в фильме «Темные времена». Номинанты: Дэниел Дей-Льюис («Призрачная нить»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниел Калуя («Прочь).

Лучшая режиссерская работа

Предсказуемо побеждает Гильермо дель Торо, «Форма воды». После вручения призов режиссерской гильдии в этом не осталось сомнений. Ну и «Ведомости» прогнозировали то же самое.

Лучший композитор

Александр Деспла – это второй «Оскар» «Формы воды».

Лучший оператор

Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049». Ура.

Лучший оригинальный сценарий

Неожиданность: «Прочь», а не «Три билборда». Другие номинанты: «Любовь – болезнь», «Форма воды», «Леди Бёрд».

Лучший монтаж

«Дюнкерк». Похоже, фильм получит больше всего наград в технических номинациях (это уже третья).

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049» – ну хотя бы так отметили один из самых визуально впечатляющих фильмов года. Номинанты: «Стражи Галактики 2», «Звездные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война», «Конг: Остров черепа».

Лучший полнометражный анимационный фильм

«Тайна Коко» – опять же, как предсказывали «Ведомости».

Лучшая актриса второго плана

Эллисон Дженни из спортивной драмы «Тоня против всех». Прогнозы «Ведомостей» продолжают сбываться. Номинанты: Мэри Джей Блайдж («Ферма "Мадбаунд"), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткаф («Леди Бёрд»), Октавия Спенсер («Форма воды»).

Лучший фильм на иностранном языке

«Фантастическая женщина» из Чили. Не стоит так уж расстраиваться за «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Вместе с ней чилийской картине проиграли два сильных фильма – лауреаты Каннского и Берлинского кинофестивалей. Это саркастически-рефлексивный «Квадрат» Рубена Эстлунда и тонкая картина Ильдико Эньеди «О теле и душе». Жесткая, похожая на судебно-медицинскую экспертизу «Нелюбовь» вряд ли имела больше шансов, чем более масштабный и метафоричный предыдущий фильм Звягинцева «Левиафан», тоже номинировавшийся на приз Американской киноакадемии и оставшийся без награды.

Лучший дизайн

Первый «Оскар» «Формы воды» – одного из главных фаворитов 90-й церемонии. То ли еще будет. Жаль, что даже в этой категории проиграл один из самых красивых фильмов года – «Бегущий по лезвию 2049». Другие номинанты: «Красавица и чудовище», «Темные времена», «Дюнкерк».

Лучший полнометражный документальный фильм

Россия отмечена почти в начале церемонии. «Оскара» за лучший документальный фильм получил фаворит – «Икар», картина о допинге в российском спорте. Один из главных героев ленты – Григорий Родченков. Получая награду, создатели фильма поблагодарили Родченкова и пожелали, чтобы вскрывшиеся факты помогли российскому спорту и спорту вообще стать чистым. Номинанты: «Лица, деревни», «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Абакус».

Лучший актер в роли второго плана

Как и прогнозировали «Ведомости», награду получил Сэм Рокуэлл за роль в фильме Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»: сильная работа, уже получившая приз профильной актерской гильдии Америки и «Золотой глобус». Номинанты: Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Уиллем Дефо («Проект «Флорида»).

Лучший монтаж звуковых эффектов и лучшее сведение звука

Обе номинации выигрывает «Дюнкерк» – ну конечно, там же стреляют!

Лучшие прически и грим

Победитель – «Темные времена». Ну еще бы, сделать Гэри Олдмена Уинстоном Черчиллем – это как пожарить свинину так, чтобы она была неотличима от говядины, настоящее искусство! Номинанты: «Чудо», «Виктория и Абдул».

Лучший дизайн костюмов

Победитель – «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсена. Никто не удивлен – где еще быть лучшим костюмам, как не в фильме о кутюрье. Номинанты: «Красавица и чудовище», «Виктория и Абдул», «Форма воды», «Темные времена».

Как прошла 90-я церемония вручения «Оскара»

После #MeToo и Time’s Up

Еще на этапе подготовки организаторы рассказали, что «Оскар-2018» не сможет обойти вниманием выступления звезд против сексуальных домогательств, насилия и гендерной дискриминации. «Конечно, движение #MeToo и Time’s Up повлияло и на сами фильмы, и на сценарий церемонии, и на всех участников», – уточнили продюсеры церемонии Майкл де Лука и Дженнифер Тодд изданию Vanity Fair. Например, заранее было известно, что изменится традиционная процедура объявления лучшей исполнительницы главной женской роли. Обычно эту награду вручал прошлогодний обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль. Но Кейси Аффлек, получивший в прошлом году «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря», не будет присутствовать на церемонии из-за обвинений в домогательствах. К теме домогательств несколько раз обращался ведущий церемонии Джимми Киммел, во вступительной речи подчеркнувший, что все победители в благодарственных речах могут говорить о важных вещах. Громких акций – как на «Золотом глобусе», когда почти все гости пришли в черном, – на красной ковровой дорожке не было. Но некоторые звезды прикрепили к нарядам значки Time’s Up.

«Оскар» ежегодно вручается Американской академией киноискусств и считается одной из наиболее престижных кинонаград мира. Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 г. в Лос-Анджелесе. Сейчас премии вручают в 24 основных номинациях.

Как изменилась церемония вручения «Оскара»