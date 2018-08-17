Выборг выбрал черную комедию
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Выборгский фестиваль «Окно в Европу» открылся фильмом Александра Велединского «В Кейптаунском порту», а под занавес здесь показали «Порт» Александры Стреляной. Выборг – город портовый, получивший «стапельный» статус еще в XVI в., но вряд ли составители конкурсной программы, неравнодушные к занятным рифмам, метили именно в эту историческую цель. Скорее, порт для них был важен как метафорическая локация, место особой кинематографической силы, которую питают тяжелая, потная береговая работа и романтический зов дальних странствий.
Порт-находка
Новый фильм Велединского зрители заинтересованно ждали пять лет – столько времени прошло с тех пор, как «Географ глобус пропил» собрал всевозможные национальные призы и награды. Сам Велединский шел к «Кейптаунскому порту» и того дольше – лет пятнадцать: он собирался им дебютировать, сценарий написал еще до «Бригады», принесшей ему как сценаристу первую известность. Сними он заветный «Кейптаунский порт» до «Русского», «Живого» и «Географа» – наши представления об этом авторе были бы другими. Вряд ли тогда так озадачила бы (а в Выборге многих озадачила) усложненная, хотя и не столь уж заковыристая, драматургическая структура притчи о противоборстве добра и зла в день солнцестояния (для нас – летнего, в Африке – зимнего), которое приходится на 22 июня.
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