В Москве открылись две камерные, но важные выставки

Выставки «This Is Not a Book. Коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке» и «Невидимый свет» Арсена Ревазова открылись на крупнейших музейных площадках Москвы, но рискуют пройти малозамеченными, остаться в тени блокбастеров, устроенных в тех же музеях. А увидеть их важно не только ради хорошего искусства.