В Москве открылись две камерные, но важные выставки
Проекты «This Is Not a Book. Коллекция Дмитрия Волкова» и «Невидимый свет» Арсена Ревазова рассказывают очень личные истории, которые могут тронуть всех
Выставки «This Is Not a Book. Коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке» и «Невидимый свет» Арсена Ревазова открылись на крупнейших музейных площадках Москвы, но рискуют пройти малозамеченными, остаться в тени блокбастеров, устроенных в тех же музеях. А увидеть их важно не только ради хорошего искусства.
От Шуберта
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