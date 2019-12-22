Стиль жизни

В Москве открылись две камерные, но важные выставки

Проекты «This Is Not a Book. Коллекция Дмитрия Волкова» и «Невидимый свет» Арсена Ревазова рассказывают очень личные истории, которые могут тронуть всех
Ирина Мак
Ги Дебор, автор легендарной книги «Общество спектакля», из серии Дианы Мачулиной «Предательство интеллектуалов» на выставке This Is Not a Book /максим стулов

Выставки «This Is Not a Book. Коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке» и «Невидимый свет» Арсена Ревазова открылись на крупнейших музейных площадках Москвы, но рискуют пройти малозамеченными, остаться в тени блокбастеров, устроенных в тех же музеях. А увидеть их важно не только ради хорошего искусства.

От Шуберта

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