Уральская биеннале – 2021 будет исследовать прикосновения и границы тела

«Если в первые встречи, посвященные тематизации биеннале, мы обращали внимание на меняющиеся конвенции межличностного общения, на этику прикосновения, на механику жестов, то сейчас нам явлена недвусмысленная невозможность контактов», – рассказывает Прудникова. «Как бы далее не разворачивались события, опыт этого переживания, этой глобальной остановленности [из-за пандемии] и невозможной близости отпечатается в нашей обыденности. Мы не знаем, что будет в 2021 году, но полагаем, что к моменту запуска Шестой биеннале мы будем хорошо понимать, в каком времени находимся, и будем знать, можно ли рассчитывать на объятия или же от них все еще следует уклоняться», – продолжает она. Вопросы телесных границ, тактильности и новой нормы взаимоотношений и их проявлений не ограничиваются запретами из-за коронавируса, и тематика биеннале будет актуальна и после их снятия, уверена Прудникова.