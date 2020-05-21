Уральская биеннале – 2021 будет исследовать прикосновения и границы тела

Уральская биеннале – 2021 будет исследовать прикосновения и границы телаОбъявлена тема VI Индустриальной биеннале в Екатеринбурге
VI Уральскую индустриальную биеннале современного искусства в Екатеринбурге посвятят исследованию вопросов телесности, прикосновений, границ тела. Команда выставки объявила ее темой «Время обнимать и уклоняться от объятий». Шестая биеннале запланирована на осень 2021 г. Пока сложно планировать точные даты, но команда биеннале сделает все, чтобы форум состоялся, уверяли на Zoom-конференции ее организаторы – директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак и комиссар биеннале Алиса Прудникова.
Тема «Время обнимать и уклоняться от объятий» – измененная цитата из Екклесиаста (одной из книг иудейского Священного Писания и Ветхого Завета Библии). Проблематика телесности заинтересовала команду биеннале еще в январе, когда тема будущей выставки только прощупывалась. Тогда фокусом внимания считались изменения практик общения, взаимоотношений, взаимодействий и проявления чувств между людьми, инициированные глобальными сдвигами в обществе, в том числе, например, движением #MeToo.
Затем, по мере распространения пандемии коронавируса, объявления большинством стран карантинных мер и пересмотра (как на законодательном, так и на бытовом уровнях) привычных практик объятий, жестов, соблюдения дистанций и т. д., становилось все более ясно, что весь мир находится в процессе формирования новой реальности и новой нормальности, которые требуют осмысления. Многие привычные и естественные проявления, ощущения и действия (например, обнять близкого человека, машинально коснуться лица, толкнуть дверь рукой и т. п.) попали в разряд потенциально опасных или вовсе запрещенных.
«Если в первые встречи, посвященные тематизации биеннале, мы обращали внимание на меняющиеся конвенции межличностного общения, на этику прикосновения, на механику жестов, то сейчас нам явлена недвусмысленная невозможность контактов», – рассказывает Прудникова. «Как бы далее не разворачивались события, опыт этого переживания, этой глобальной остановленности [из-за пандемии] и невозможной близости отпечатается в нашей обыденности. Мы не знаем, что будет в 2021 году, но полагаем, что к моменту запуска Шестой биеннале мы будем хорошо понимать, в каком времени находимся, и будем знать, можно ли рассчитывать на объятия или же от них все еще следует уклоняться», – продолжает она. Вопросы телесных границ, тактильности и новой нормы взаимоотношений и их проявлений не ограничиваются запретами из-за коронавируса, и тематика биеннале будет актуальна и после их снятия, уверена Прудникова.
Также VI биеннале развивает вопросы, поднятые прошлым форумом. Тогда предмет исследований звучал как «Бессмертие». «Мы искали тему новой биеннале, отвечая на вопрос, «что делать после «Бессмертия»? И нашли его в движении от макрокосма бессмертия к микрокосму собственного тела и его нового статуса в сегодняшнем переходном моменте. Конечно, тема объятий удивительно резонирует в сегодняшнем испытании неблизостью и неприкосновением, но я уверена, что эта дилемма останется актуальной еще долгое время», – комментирует Прудникова.
Уральская индустриальная биеннале учреждена в 2010 г. как попытка исследовать индустриальность в качестве наследия и актуальной практики Уральского региона. За это время в ней приняли участие более 300 художников из 70 стран, а площадками стали 14 заводов города и региона. Уральская биеннале единственная из российских входит в Международную ассоциацию биеннале (The International Biennial Association). V биеннале «Бессмертие» первой из региональных проектов завоевала премию издания The Art Newspaper Russia как лучшая выставка года.
Тема и манифест формулируются командой биеннале, куратор основного проекта выбирается экспертным советом. В него входят кураторы основного проекта прошлых выпусков биеннале Шаоюй Вэн, Жоан Рибас, Ли Чженьхуа, Бильяна Чирич, Ярослава Бубнова, Космин Костинас, а также директор Стамбульской биеннале Биге Орер, директор Ливерпульской биеннале Фатош Устек, основатель blockchain.art, бывший директор viennaсontemporary Кристина Штейнбрехер-Пфандт, руководитель отдела новых медиа в ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Шишко и комиссар Уральской биеннале Алиса Прудникова. Куратор основного проекта VI биеннале будет объявлен летом 2020 г.