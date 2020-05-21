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Уральская биеннале – 2021 будет исследовать прикосновения и границы тела

Объявлена тема VI Индустриальной биеннале в Екатеринбурге
Анна Шилова
Спецпроект Тимофея Радя «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на IV Уральской биеннале /Пресс-служба Уральской биеннале

VI Уральскую индустриальную биеннале современного искусства в Екатеринбурге посвятят исследованию вопросов телесности, прикосновений, границ тела. Команда выставки объявила ее темой «Время обнимать и уклоняться от объятий». Шестая биеннале запланирована на осень 2021 г. Пока сложно планировать точные даты, но команда биеннале сделает все, чтобы форум состоялся, уверяли на Zoom-конференции ее организаторы – директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак и комиссар биеннале Алиса Прудникова.

Тема «Время обнимать и уклоняться от объятий» – измененная цитата из Екклесиаста (одной из книг иудейского Священного Писания и Ветхого Завета Библии). Проблематика телесности заинтересовала команду биеннале еще в январе, когда тема будущей выставки только прощупывалась. Тогда фокусом внимания считались изменения практик общения, взаимоотношений, взаимодействий и проявления чувств между людьми, инициированные глобальными сдвигами в обществе, в том числе, например, движением #MeToo. 

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Затем, по мере распространения пандемии коронавируса, объявления большинством стран карантинных мер и пересмотра (как на законодательном, так и на бытовом уровнях) привычных практик объятий, жестов, соблюдения дистанций и т. д., становилось все более ясно, что весь мир находится в процессе формирования новой реальности и новой нормальности, которые требуют осмысления. Многие привычные и естественные проявления, ощущения и действия (например, обнять близкого человека, машинально коснуться лица, толкнуть дверь рукой и т. п.) попали в разряд потенциально опасных или вовсе запрещенных. 

«Если в первые встречи, посвященные тематизации биеннале, мы обращали внимание на меняющиеся конвенции межличностного общения, на этику прикосновения, на механику жестов, то сейчас нам явлена недвусмысленная невозможность контактов», – рассказывает Прудникова. «Как бы далее не разворачивались события, опыт этого переживания, этой глобальной остановленности [из-за пандемии] и невозможной близости отпечатается в нашей обыденности. Мы не знаем, что будет в 2021 году, но полагаем, что к моменту запуска Шестой биеннале мы будем хорошо понимать, в каком времени находимся, и будем знать, можно ли рассчитывать на объятия или же от них все еще следует уклоняться», – продолжает она. Вопросы телесных границ, тактильности и новой нормы взаимоотношений и их проявлений не ограничиваются запретами из-за коронавируса, и тематика биеннале будет актуальна и после их снятия, уверена Прудникова.   

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Также VI биеннале развивает вопросы, поднятые прошлым форумом. Тогда предмет исследований звучал как «Бессмертие». «Мы искали тему новой биеннале, отвечая на вопрос, «что делать после «Бессмертия»? И нашли его в движении от макрокосма бессмертия к микрокосму собственного тела и его нового статуса в сегодняшнем переходном моменте. Конечно, тема объятий удивительно резонирует в сегодняшнем испытании неблизостью и неприкосновением, но я уверена, что эта дилемма останется актуальной еще долгое время», – комментирует Прудникова.

Уральская индустриальная биеннале учреждена в 2010 г. как попытка исследовать индустриальность в качестве наследия и актуальной практики Уральского региона. За это время в ней приняли участие более 300 художников из 70 стран, а площадками стали 14 заводов города и региона. Уральская биеннале единственная из российских входит в Международную ассоциацию биеннале (The International Biennial Association). V биеннале «Бессмертие» первой из региональных проектов завоевала премию издания The Art Newspaper Russia как лучшая выставка года. 

Тема и манифест формулируются командой биеннале, куратор основного проекта выбирается экспертным советом. В него входят кураторы основного проекта прошлых выпусков биеннале Шаоюй Вэн, Жоан Рибас, Ли Чженьхуа, Бильяна Чирич, Ярослава Бубнова, Космин Костинас, а также директор Стамбульской биеннале Биге Орер, директор Ливерпульской биеннале Фатош Устек, основатель blockchain.art, бывший директор viennaсontemporary Кристина Штейнбрехер-Пфандт, руководитель отдела новых медиа в ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Шишко и комиссар Уральской биеннале Алиса Прудникова. Куратор основного проекта VI биеннале будет объявлен летом 2020 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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