Афиша на выходные: начало летнего сезона, Kiss, «Алиса» и четыре оперы
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Кавалер розы» - опера Рихарда Штрауса и самая гармоничная опера ХХ в., пронизанная увлекательным венским духом, - остроумно и красиво поставлена Стивеном Лоулессом. Партии исполняет интернациональный состав певцов, в роли Маршальши чередуются Мелани Динер и Йоханни ван Оострум, за дирижерским пультом Александр Соловьев. На исторической сцене Большого театра, 28 и 29 апреля в 19.00, 30 апреля в 14.00
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1 мая в городских парках открывается летний сезон. Специальные программы для посетителей в это день подготовят в парке Горького, «Музеоне», «Сокольниках», саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ
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Одновременно с началом летнего сезона в Москве заработают фонтаны. Всего их в столице насчитывается около 600, самые крупные и известные - на ВДНХ, в парке Горького, на Поклонной горе и Манежной площади
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Первого мая американская группа Kiss даст в московском спорткомплексе «Олимпийский» первый концерт своего европейского тура 2017 г. В России в последний раз Kiss выступала в 2008 г., тогда концерты состоялись в Москве и Петербурге. Никакой новой программы музыканты и организаторы не анонсируют, исполнять планируют прежние хиты
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Музыканты группы «Алиса» для московского концерта также никакой новой программы не составляли. Выступать будут с хитами двадцатилетней давности во главе с «Трассой Е-95». Концертный зал Stadium Live, 28 апреля, 20.00
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«Турандот» – опера Джакомо Пуччини, изобретательно поставленная Дмитрием Бертманом: роль жестокосердной китайской принцессы исполняют одновременно две артистки – певица и балерина. «Геликон-опера», 28 и 29 апреля в 19.00, 30 апреля в 16.00
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«Сервилия» – непопулярная, но очень выразительная опера Римского-Корсакова. Чтобы передать антураж Древнего Рима, в Камерном театре Покровского специально переоборудовали зал. 28 и 30 апреля, 19.00
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«Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения» в Третьяковской галерее - представительная выставка одного из самых знаменитых художников ХХ в. Де Кирико причисляют к сюрреалистам. Хотя он с ними не объединялся
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«Пиковая дама» – опера Чайковского, для постановки которой режиссер Александр Титель придумал обостренное решение – перенести действие в начало ХХ в., канун Первой мировой войны, ожидание которой прибавляет напряжение действию. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, 30 апреля, 19.00
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Выставка «Сокровища Нукуса» в Пушкинском музее скоро закроется. А она дает уникальную возможность увидеть отличные работы советских художников-модернистов. Они могли бы стать украшением столичных музеев, а оказались в Каракалпакии
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