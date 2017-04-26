Афиша на выходные: начало летнего сезона, Kiss, «Алиса» и четыре оперы

KISS

Первого мая американская группа Kiss даст в московском спорткомплексе «Олимпийский» первый концерт своего европейского тура 2017 г. В России в последний раз Kiss выступала в 2008 г., тогда концерты состоялись в Москве и Петербурге. Никакой новой программы музыканты и организаторы не анонсируют, исполнять планируют прежние хиты