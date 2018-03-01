Афиша на выходные: «Довлатов», «Золотая маска» и видеоживопись в Пушкинском

Кинотеатр Пионер

Дрис ван Нотен - один из самых успешных независимых бельгийских дизайнеров - «бельгийцев», как их часто называли модные СМИ. Очень закрытый и крайне редко общающийся с прессой, он впервые позволил снимать свои мастерские, дом и сад. В фильме «Дрис ван Нотен» режиссер Райнер Хольцемер показывает, легко ли создавать вневременные объекты желания в постоянно меняющемся мире моды и как художнику ван Нотену удается быть коммерчески успешным

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