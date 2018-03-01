Афиша на выходные: «Довлатов», «Золотая маска» и видеоживопись в Пушкинском
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
На четыре дня в прокат выходит фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего, завоевавший на недавно прошедшем Берлинском кинофестивале награду за работу художника, а также приз за выдающиеся художественные достижения. Лента рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова. Действие происходит в Ленинграде в ноябре 1971 г., за год до отъезда писателя в Таллин
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«Секретное досье» Стивена Спилберга, номинированное на «Оскары» за лучший фильм и лучшую женскую роль (Кэтрин Грэм в исполнении Мерил Стрип), напоминает о важном триумфе журналистики – публикации в The Washington Post «бумаг Пентагона», результата огромного секретного исследования, сделанного по заказу министра обороны Роберта Макнамары и посвященного участию США в войне во Вьетнаме
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З марта в программе театрального фестиваля «Золотая маска» идут «Колымские рассказы»
екатеринбургского «Ельцин-центра». Режиссер и автор инсценировки Алексей Забегин не пытается сыграть прошлое, а постоянно спрашивает себя и зрителей: как бы я поступил? Было бы мне страшно? Сколько бы я выдержал? Актеры не реставрируют быт и тяготы репрессированных, а минимальными средствами показывают, как ломается человек в нечеловеческих условиях. Центр им. Вс. Мейерхольда, начало в 18.00 и 21.00
екатеринбургского «Ельцин-центра». Режиссер и автор инсценировки Алексей Забегин не пытается сыграть прошлое, а постоянно спрашивает себя и зрителей: как бы я поступил? Было бы мне страшно? Сколько бы я выдержал? Актеры не реставрируют быт и тяготы репрессированных, а минимальными средствами показывают, как ломается человек в нечеловеческих условиях. Центр им. Вс. Мейерхольда, начало в 18.00 и 21.00
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Дрис ван Нотен - один из самых успешных независимых бельгийских дизайнеров - «бельгийцев», как их часто называли модные СМИ. Очень закрытый и крайне редко общающийся с прессой, он впервые позволил снимать свои мастерские, дом и сад. В фильме «Дрис ван Нотен» режиссер Райнер Хольцемер показывает, легко ли создавать вневременные объекты желания в постоянно меняющемся мире моды и как художнику ван Нотену удается быть коммерчески успешным
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Избранные вещи из Музея Людвига в Русском музее объединили в выставку и показывают в «Мультимедиа арт музее». Только на время выставки в Москве появилось нечто похожее на мини-музей современного искусства: 38 произведений классиков американского поп-арта, современных российских классиков и наших художников, вышедших на большую арт-сцену в 90-е
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Параллельно в «Мультимедиа арт музее» проходит «Фотобиеннале 2018», в рамках которой можно увидеть снимки легендарного спортивного фотографа Льва Бородулина, ретроспективу классика репортажной съемки Всеволода Тарасевича (на фото) и работы одного из главных представителей российского фотоавангарда Михаила Прехнера
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В собрании Пушкинского музея появится первая в России коллекция кино- и медиаискусства - видеоинсталляции, видеоживопись, работы классиков, знаковые для развития медиаискусства и созданные передовыми для своего времени техническими средствами. В рамках этого проекта с 28 февраля музей представляет три работы российской арт-группы «Провмыза»: «Отчаяние» , «Воодушевление» и «Вечность»
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Первый в этом году блошиный рынок пройдет в Музее Москвы в воскресенье. Он, как всегда, будет тематическим, сейчас его посвятят истории XX века. Продавать будут фарфор, винтажные украшения, открытки, значки, книги, предметы мебели и просто сувениры
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