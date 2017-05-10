К середине мая воздух в Москве прогреется до 18 градусов

К середине мая температура воздуха в столице поднимется до 18 градусов, об этом заявили в Гидрометцентре России.

«15 мая днем воздух может прогреться до плюс 13-18 градусов. Правда, ночью будет еще холодно - всего ноль - плюс 5 градусов», - считают синоптики.

В ближайшие дни ожидаются осадки, местами гололедица, порывистый ветер до 6-11 м/с. Ночью температура воздуха будет около нуля, днем - не выше 8-12 градусов, добавили в ведомстве.

Как отметили в Гидрометцентре, похолодание в мае в Москве не является редкостью, но похолодание, которое длится трое и более суток, происходит нечасто.

Май 1999 г. был одним из самых холодных в истории - средняя суточная температура воздуха с 10 по 14 мая была ниже плюс 6 градусов. Самый холодный май за всю историю наблюдений, со средней месячной температурой воздуха 6,4 градуса (ниже нормы на 6,7 градуса), был в 1918 г. В тот год 8 и 10 мая средняя суточная температура была отрицательной.