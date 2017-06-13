Власти Испании обвинили Роналду в неуплате налогов на 14,7 млн евро

Испанская прокуратура подала иск в отношении нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, передает «Интерфакс» со ссылкой на El Mundo.

По данным издания, Роналду обвиняется в неуплате налогов с 2011 по 2014 г. на общую сумму 14,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что футболист может быть приговорен за неуплату налогов к сроку от 15 месяцев до пяти лет тюрьмы. Однако у Роналду есть возможность отделаться условным сроком или наказание может ограничиться только штрафом. Это произойдет, если суд признает, что Роналду активно сотрудничал со следствием.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Он получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы.

Отмечалось, что Месси и его отец вряд ли попадут в тюрьму. Согласно испанскому законодательству сроки меньше двух лет обычно отбываются условно.