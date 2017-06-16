Археологи нашли в центре Москвы артефакты эпохи мезолита

В ходе работ по замене коммуникаций в центре Москвы были обнаружены артефакты эпохи мезолита, сообщается на сайте столичной мэрии. На Сретенке был найден древнейший кремниевый резец, его относят к неолиту (V–III тысячелетия до нашей эры). На Покровском бульваре найден фрагмент концевого скребка, который относится к более древнему периоду — мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры).

Сейчас найденные артефакты изучают специалисты. В будущем находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.

Недавно при проведении работ на территории парка «Зарядье» были найдены фрагменты двух каменных топоров бронзового века. Их относят к III–II тысячелетиям до нашей эры. Археологический контроль ведут на всех строительных площадках «Моей улицы». Благодаря работе археологов в предыдущие годы было найдено более тысячи артефактов, в этом году зафиксированы уже сотни находок.