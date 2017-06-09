В центре Москвы археологи обнаружили фундаменты древних церквей

В районе Большой Лубянки (площадь Воровского), Сретенки и Гоголевского бульвара в ходе работ по замене коммуникаций были обнаружены остатки фундаментов древних церквей XVI–XVII вв. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Столичные археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей, которые были снесены в 1920-1930-е гг. Это церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, церковь Сошествия Святого Духа, церковь Святителя Николая Чудотворца и церковь Спаса Преображения в Пушкарях», — говорится в сообщении.

Также были найдены колодец времен Екатерины II, женское украшение — «шумящая подвеска» и световые окна-решетки рубежа XIX-XX вв.