«Арсенал» уступил «Амкару» в матче РФПЛ

Тульский футбольный клуб «Арсенал» уступил пермскому «Амкару» в матче 8-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота тульской команды забил полузащитник Александр Рязанцев на 21-й минуте матча.

На данном этапе «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата (7 очков), «Амкар» расположился на последней 16-й строчке (5 очков).

В следующем туре «Амкар» 10 сентября примет у себя московский ЦСКА, «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с «Ростовом».