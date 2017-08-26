«Рубин» обыграл «Тосно» со счетом 1:0

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Тосно» в матче 8-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота «Тосно» забил нападающий Максим Канунников на 19-й минуте матча.

На данном этапе «Рубин» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (14 очков), «Тосно» расположилось на 12-й строчке (7 очков).

В следующем туре «Тосно» в сентябре примет у себя махачкалинский «Анжи», «Рубин» сыграет на выезде с московским «Спартаком».