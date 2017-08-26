«Локомотив» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 8-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота екатеринбургской команды забили нападающий Джефферсон Фарфан на 21-й минуте матча и полузащитник Алексей Миранчук на 56-й. Голом в составе «Урала» отличился нападающий Гильерме на 32-й минуте.

На данном этапе «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (19 очков), «Урал» расположился на 9-й строчке (9 очков).

В следующем туре «Урал» в сентябре примет у себя «СКА-Хабаровск», «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».