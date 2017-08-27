«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 2:0

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче 8-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота москвичей забил нападающий Федор Смолов на 27-й и 60-й минутах матча.

На данном этапе «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата (15 очков), «Динамо» расположилось на 11-й строчке (8 очков).

В следующем туре «Динамо» в сентябре примет у себя санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» сыграет на выезде с «Уфой».