«Ахмат» обыграл ЦСКА со счетом 1:0

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл московский ЦСКА в матче 8-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота москвичей забил нападающий Заур Садаев на 45-й минуте матча.

На данном этапе ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (13 очков), «Ахмат» расположился на 6-й строчке (12 очков).

В следующем туре «Ахмат» в сентябре примет у себя московский «Локомотив», ЦСКА сыграет на выезде с пермским «Амкаром».