«СКА-Хабаровск» сыграл вничью со «Спартаком»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 8-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата (9 очков), «СКА-Хабаровск» расположился на предпоследней 15-й строчке (6 очков).

В следующем туре «Спартак» в сентябре примет у себя казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».