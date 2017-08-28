«Коммерсантъ» сообщил о провале российских фильмов в прокате

С начала года в российском прокате окупились четыре отечественных фильма, за летний сезон – только один, сообщает «Коммерсантъ».

Кассовые сборы в России и СНГ этим летом – с 1 июня по 20 августа – составили 11,185 млрд руб., посещаемость кинотеатров – 47,544 млн зрителей, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика». Отечественное кино собрало 399 млн руб. при посещаемости 1,781 млн зрителей – 3,6 и 3,7% от общих показателей соответственно.

Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон провальным. Он считает, что причина - в слабом продвижении картин. Единственной прибыльной картиной лета, по подсчетам Kinodata.pro, стала комедия «Бабушка легкого поведения». Фильм собрал 130 млн руб. в России и СНГ при бюджете в 90 млн руб.

С начала года кассовые сборы в России и СНГ составили 38,28 млрд руб., из них отечественное кино собрало 6,997 млрд руб. Помимо «Бабушки легкого поведения» с начала года окупились блокбастер Art Pictures «Притяжение», комедия Yellow Black & White «Гуляй, Вася» и хоррор «Невеста» студии «10/09», получившие господдержку от Фонда кино.

Последний раз летом российский фильм окупался в 2015 г., это была драма «Решала-2», следует из данных Kinodata.pro.