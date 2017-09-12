Джей Джей Абрамс станет режиссером девятой части «Звездных войн»

Режиссер Джей Джей Абрамс совместно с автором «Операции Арго» Крисом Террио займется подготовкой сценария девятой части саги «Звездные войны», пишет The Guardian со ссылкой на заявление президента компании Lucasfilm.

«В первой части новой трилогии "Звездные войны: Пробуждение силы" Абрамс показал все, на что мы могли надеяться, поэтому я рада, что он возвращается для завершения этой трилогии», - рассказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Абрамс снимал седьмой эпизод «Звездных войн», который вышел в 2015 г.

Ранее в Lucasfilm объявили, что режиссер Колин Треворроу, работавший над девятой частью саги, уволен из-за творческих разногласий. Новая часть «Звездных войн» выйдет в прокат в мае 2019 г.