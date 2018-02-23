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Российские хоккеисты в финале Олимпиады сыграют со сборной Германии

Сборная Германии по хоккею обыграла национальную команду Канады в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане со счетом 4:3. Таким образом, Германия вышла в финал Олимпиады-2018, где встретится с российскими хоккеистами.

Финальный матч состоится в воскресенье, 25 февраля (начало в 7.10 мск). За бронзовые медали поборются Канада и Чехия. Матч пройдет в субботу, 24 февраля (начало в 15.10 мск).

Ранее в пятницу россияне обыграли команду Чехии со счетом 3:0. Голы забили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук. Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые с 1998 г.

Смех и слезы российских олимпийцев