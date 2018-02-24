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Фильм «Довлатов» получил награду независимого жюри на Берлинале

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего на Берлинском кинофестивале получил награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost, сообщает «Интерфакс». «Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», – сказал режиссер на вручении.

Фильм рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова. Действие происходит в Ленинграде в ноябре 1971 г., за год до отъезда писателя в Таллин.

В фильме сыграли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль исполнил сербский актер Милан Марич. В России фильм выйдет в прокат 1-4 марта.

68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в Германии с 15 по 25 февраля. Победителей основного конкурса Берлинале назовут вечером 24 февраля. «Довлатов» представлен в основном конкурсе.