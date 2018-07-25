Стиль жизни

Новости

Kering Eyewear будет делать очки для Montblanc

Montblanc и Kering Eyewear объявили о партнерстве. Kering Eyewear будет разрабатывать дизайн, производить и заниматься дистрибуцией солнцезащитных очков и медицинских оправ под брендом Montblanc. Ранее производством очков Montblanc занималась компания Marcolin, их семнадцатилетнее партнерство завершается в январе 2019 г.

Первой совместной работой новых партнеров станет коллекция очков Montblanc Eyewear Spring Summer 2019. Она будет показана в сентябре 2018 г. в рамках салона Silma 2018 в Париже и поступит в продажу по истечении контракта с Marcolin.

Kering Eyewear входит в структуру концерна Kering, напрямую конкурирующего с владельцем Montblanc компанией Richemont Group. При этом Richemont Group является акционером Kering Eyewear, разрабатывающей дизайн и занимающейся производством и дистрибуцией очков для 16 брендов (Stella McCartney, Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Altuzarra, Boucheron, Pomellato, Puma, McQ, Christopher Kane, Tomas Maier), в том числе для двух марок, входящих в Richemont Group, - Cartier и Alaïa.