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Самоуничтожившаяся картина Бэнкси получила новое название

Картина «Девочка с шаром» британского художника Бэнкси после самоуничтожения на аукционе приобрела статус арт-объекта и получила новое название, сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома Sotheby's. Теперь произведение называется «Любовь в мусорной корзине».

Работа получила идентификационный сертификат Бэнкси, в дальнейшем она будет выставляться в корзине для мусора. Владельцем произведения стала коллекционер из одной европейской страны, имя которой не называется. Эта та самая покупательница, которая приобрела «Девочку с шаром» по итогам торгов за $1,4 млн, сообщил аукционный дом.

Картина Бэнкси стала первым произведением искусства, самоуничтожившимся после продажи. Сразу после того, как она была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, картина начала проходить через устройство для измельчения бумаги (шредер), которое было встроено в раму.

Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. По требованию художника она продавалась вместе с позолоченной рамой, которая считалась неотъемлемым элементом работы. Позже художник опубликовал видео, в котором показал, как он встроил шредер в раму.