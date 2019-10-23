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Организаторы «Русского Букера» сообщили о закрытии премии из-за нехватки денег

Литературную премию «Русский Букер» закрыли из-за отсутствия финансирования, сообщается на ее сайте. Фонд премии в ближайшее время продолжит работу, поэтому возможность для ее возобновления остается.

За последние два года организаторы премии получали предложения от потенциальных спонсоров, но не все они могли быть приняты, отмечается в сообщении. Например, были отклонены предложения, которые влекли за собой принципиальные изменения положения о премии и ее формата, а также предложения из-за рубежа. «Это сразу ставило российскую премию в положение «иностранного агента», что было бы по меньшей мере абсурдно для премии, цель которой – продвижение и поддержка русской литературы», – пояснили организаторы.

Последний раз «Русского Букера» вручали в 2017 г. Тогда у премии закончился пятилетний договор о партнерстве с банком «Глобэкс». Новым попечителем стала кинокомпания «Фетисов иллюзион», но это сотрудничество продлилось год. В июле 2018 г. организаторы «Русского Букера» сообщили, что пропустят наградной сезон из-за отсутствия спонсора.

Независимую литературную премию «Русский Букер» учредили в 1991 г. Ежегодно она присуждалась за лучший роман года на русском языке. Лауреат премии получал 1,5 млн руб., финалисты – по 150 000 руб. Ранее лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.