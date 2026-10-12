Московский аукционный дом выставит на торги картины стоимостью 1,5 млрд рублей

9 октября в аукционно-выставочном пространстве «Протокол» сообщили, что на аукцион выставят две ранее неизвестные иконы Владимира Боровиковского. Стоимость каждой из них составляет 1,5 млн руб. Аукцион пройдет 15 октября. Помимо икон Боровиковского будут выставлены 48 лотов, оцененных более чем в 86 млн руб.