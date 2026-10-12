Московский аукционный дом выставит на торги картины стоимостью 1,5 млрд рублей
18 октября Московский аукционный дом проведет торги. На них будут представлены 320 лотов, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 млрд руб. Об этом сообщил РБК.
Так, аукционный дом представит «Летний день. Полдень» художника Василия Кандинского (предварительная оценка – 90 млн руб.), «Осень. Долина реки» Исаака Левитана (30 млн руб.), «Портрет Зинаиды Алексеевны Перцовой» Константина Юона (35 млн руб.).
В каталог аукциона также входят картины Ильи Репина, Николая Рериха, Александра Бенуа, Василия Поленова и др. Всего представлено более 130 пейзажей, написанных в XIX-XX вв.
Кроме того, посетители смогут приобрести старинные иконы, антикварный фарфор, предметы декоративно-прикладного искусства и графику, датируемые XVIII-XX вв.
Аукцион состоится 18 октября в 17:00 по адресу: Большой Овчинниковский переулок, д. 22, стр. 3. 17 октября для посетителей будет открыта предаукционная выставка.
9 октября в аукционно-выставочном пространстве «Протокол» сообщили, что на аукцион выставят две ранее неизвестные иконы Владимира Боровиковского. Стоимость каждой из них составляет 1,5 млн руб. Аукцион пройдет 15 октября. Помимо икон Боровиковского будут выставлены 48 лотов, оцененных более чем в 86 млн руб.