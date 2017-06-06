Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Прибавлять помалу

Российские работодатели повышают зарплаты редко, но метко – Antal Russia

И в этом они отличаются от международных компаний

Сотрудники российских компаний получают прибавку к жалованью реже, чем коллеги из международных компаний, но она более весома, показал опрос 8155 менеджеров и специалистов, проведенный рекрутинговой компанией Antal Russia. В этом году 55% зарубежных компаний повышали зарплату сотрудникам против 30% российских. Но больше половины иностранных работодателей (65%) увеличили оклады не более чем на 10%. В российских компаниях зарплаты если повышались, то более существенно: 29% респондентов сообщили, что их зарплата выросла в 2017 г. на 10–30%, а 33% опрошенных – что жалованье выросло более чем на 30% (в международных компаниях таких оказалось 16%).

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