Минтруд назвал отрасль с самыми высокими зарплатами

В Министерстве труда и социальной защиты со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в 2016 г. самые высокие зарплаты в России получали работники финансовой отрасли, а самые низкие – сельскохозяйственной.

Так, средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 руб., а в сельском хозяйстве – 21 445 руб. Об этом сообщает RT.

В 2015 г. финансовая отрасль также была лидером по заработной плате (средняя зарплата – 69 480 руб.), а сельскохозяйственная находилась на последнем месте по уровню доходов (средняя зарплата – 19 455 руб.).

По информации Росстата, в 2016 г. средняя зарплата в России составила 36 746 руб.